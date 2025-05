Milan tutto su Allegri | è il primo obiettivo per la panchina | Tare prova ad anticipare il Napoli la situazione

Il Milan punta con decisione su Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, con Igli Tare che cerca di bruciare la concorrenza del Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, Allegri è il candidato ideale per rinvigorire la squadra rossonera, e le trattative potrebbero accelerare nei prossimi giorni. Scopriamo tutte le ultime novità su questa intrigante situazione.

Le ultime sul possibile nuovo allenatore del Milan, con l’obiettivo di Igli Tare di arrivare ad un accordo con Massimiliano Allegri Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri sarebbe balzato in testa alle preferenze come possibile nuovo allenatore del Milan. Il profilo del tecnico livornese sarebbe infatti considerato ideale dal ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, tutto su Allegri: è il primo obiettivo per la panchina: Tare prova ad anticipare il Napoli, la situazione

