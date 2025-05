Milan Tare valuta l'opzione Chiesa | la situazione

Milan Tare è attivamente al lavoro con Geoffrey Moncada per progettare il rilancio del club, dopo le difficoltà della scorsa stagione. Tra le opzioni sul tavolo, spicca il nome di Federico Chiesa, un obiettivo ambizioso che potrebbe rinvigorire la rosa. In questo articolo, analizzeremo la situazione attuale e le possibili strategie di mercato del club.

Igli Tare è già al lavoro in sede con Geoffrey Moncada per costruire la squadra che avrà il compito di rilanciare il club dopo il disastro dell`ultima. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

