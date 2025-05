Milan Tare si presenta | Rossonero fin da bambino Con Ibra ci siamo già confrontati su tutto Ho le idee chiare

Milan Tare si è presentato con entusiasmo alla sua nuova avventura come dirigente rossonero, rievocando la sua infanzia da tifoso del Milan. Ricorda con affetto i tempi di leggende come Wilkins e Hateley, sottolineando il forte legame familiare con il club. In un confronto già avvenuto con Ibrahimovic, Tare si dice pronto e con le idee chiare per affrontare questa sfida.

“Il Milan ha una storia gloriosa. L’ho seguita fin da bambino, mi ricordo i tempi di Wilkins e Hateley. La mia famiglia, tutti i miei zii erano milanisti: è stato sempre un legame forte e non l’ho nascosto anche quando sono diventato giocatore o dirigente”. Con queste parole concesse a Milan Tv, Igli Tare si è presentato al popolo rossonero come nuovo direttore sportivo. “Tutti noi abbiamo tifato per una squadra, per me essere qui oggi e parlare per quel club che ho tifato da bambino vuol dire tanto. – ha dichiarato Tare – Il mio esordio in Serie A è un Brescia-Milan, il mio primo figlio è nato durante un Milan-Bologna il 13 settembre 2003... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milan, Tare si presenta: “Rossonero fin da bambino. Con Ibra ci siamo già confrontati su tutto. Ho le idee chiare”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, ora è ufficiale: Igli Tare è il nuovo direttore sportivo; Igli Tare è il Direttore Sportivo del Milan: il comunicato ufficiale; Milan, Tare ha firmato: è il nuovo ds rossonero. Subito al lavoro per il Diavolo '25-26; Milan, Tare vuole Italiano in rossonero. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tare si presenta: «La maglia del Milan pesa. Realizzo un sogno, ma questo è un club dove devi vincere subito. Sintonia con Furlani e Ibrahimovic» - Igli Tare si presenta ai tifosi rossoneri. Il nuovo d.s. avrà il delicato compito di trasformare il malcontento in felicità: «Il Milan è un club dove devi vincere ... 🔗Scrive msn.com

Milan, Tare si presenta: «Sono arrivato con le idee chiare e tanto entusiasmo» - Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossonero. 🔗Segnala ilnapolista.it

Milan, Tare si presenta: “Ho coronato un sogno”, poi la promessa ai tifosi - Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, fa sognare i tifosi con la sua prima intervista ai microfoni ufficiali del club. 🔗Scrive spaziomilan.it