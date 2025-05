Milan su Allegri ma il tecnico attende la decisione di Conte

Il Milan sta puntando decisamente su Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, ma il tecnico è in attesa della decisione di Antonio Conte. Con una scadenza fissata per venerdì, Allegri potrebbe spostare la propria attenzione verso il Napoli, mentre il club rossonero accelera per ottenere il suo candidato ideale. La situazione si fa sempre più intrigante nel mondo del calcio.

Allegri aspetta il Napoli fino a venerdì, il Milan accelera Il Milan ha individuato in Massimiliano Allegri il profilo ideale per la propria panchina e .

