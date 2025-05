Milan presto colloquio tra Tare e Theo | il giocatore vuole capire se …

Il futuro di Theo Hernández al Milan è in bilico, tra voci di mercato e possibili cambiamenti. Il giocatore sta per incontrare Igli Tare per discutere le sue opzioni e chiarire la sua posizione. In questo articolo esploreremo le dinamiche dell'interesse per Hernández e le possibili strade che potrebbe intraprendere nel corso di questo calciomercato estivo.

Theo Hernández via dal Milan in questo calciomercato estivo? È un'ipotesi, ma non è l'unica sul piatto. Presto un colloquio con Igli Tare... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, presto colloquio tra Tare e Theo: il giocatore vuole capire se …

Altre fonti ne stanno dando notizia

Igli Tare in pole position per il ruolo di direttore sportivo del Milan; Milan, presto il divorzio con Conceiçao. Anche Mancini e Motta opzioni per la panchina; Il Milan coventrizzato. Si riparte dall’entusiasmo di Tare. Con tre mesi di ritardo. Persi 80 milioni; Milan, è iniziata l'era Tare. Il nuovo ds rossonero subito a colloquio con la Roma. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Milan News/ Ecco Tare e ora si sceglie l’allenatore, un sostituto per Maignan (27 maggio 2025) - Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardo i movimenti dell'estate. Ufficiale l'arrivo del nuovo ds Tare, Svilar al posto di Maignan. 🔗Scrive ilsussidiario.net

Milan, ecco Tare: pressing su Italiano ma serve un piano B per il nuovo allenatore - Ufficializzato il nuovo direttore sportivo rossonero: «Grande orgoglio essere qui, dobbiamo tornare a essere protagonisti» ... 🔗Come scrive msn.com

L'apertura della Gazzetta sul Milan: "Italiano-Bologna, firma rimandata. E Tare pensa anche a Motta" - L'apertura della Gazzetta sul Milan: 'Italiano-Bologna, firma rimandata. E Tare pensa anche a Motta' L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan ... 🔗Lo riporta informazione.it

Trump sostiene i camionisti canadesi - Il Controcanto - Rassegna stampa del 1 Febbraio 2022