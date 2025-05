Milan Moretto svela | I rossoneri hanno chiamato per sondare Conte

Nel mondo del calcio, le voci di mercato non smettono mai di circolare. Milan Moretto ha fatto il punto sulla situazione in casa rossonera, rivelando che il club ha avviato un sondaggio per il possibile ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore. Scopriamo insieme i dettagli di questa intrigante trattativa e le prospettive per il futuro del Milan.

Il noto esperto di mercato Matteo Moretto, ha rilasciato degli aggiornamenti riguardanti quello che sarà il nuovo allenatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Moretto svela: “I rossoneri hanno chiamato per sondare Conte”

Milan, Moretto: “Maignan spazientito”. La ricostruzione sul rinnovo - Matteo Moretto, esperto di calciomercato, analizza la situazione attuale del Milan, focalizzandosi sul rinnovo di Maignan e sul possibile trasferimento di Walker. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Milan, Moretto: “L’agente di Pulisic si muove. Lo ha proposto …”; Calciomercato Milan, Moretto: “Theo Hernandez proposto al Real Madrid, ma …”; Milan, Reijnders al City: la strategia di Guardiola e la posizione di Tijjani; Terremoto Pulisic al Milan, dal rinnovo al possibile addio: l'ultima mossa dell'americano apre il caso. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Conte Milan, Matteo Moretto fa il punto sul suo futuro: «Nei prossimi giorni avverrà questa cosa» - Conte Milan, Matteo Moretto fa il punto sul suo futuro: «Nei prossimi giorni avverrà questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri Nella giornata di ieri si è giocata Milan-Monza, ultimo turno di Serie A ... 🔗Segnala milannews24.com

Tare Milan, annuncio clamoroso: svelata la data in cui firmerà in contratto con i rossoneri! - Tare Milan, annuncio clamoroso: svelata la data in cui firmerà in contratto con i rossoneri! Le ultimissime notizie sul club In casa Milan è tutto definito per quanto riguarda l’arrivo di Igli Tare co ... 🔗Da milannews24.com

“Mi ha chiamato il Milan”, la grande bandiera rossonera svela il clamoroso “ritorno”: fulmine a ciel sereno, l’incredibile rivelazione - "Mi ha chiamato il Milan", la grande bandiera rossonera svela il clamoroso "ritorno". Le sue parole confermano tutto, i dettagli. Grandi cambiamenti sono in arrivo in casa Milan. La sensazione è ... 🔗Segnala msn.com

?? ESCLUSIVA: COLPO MILAN, SI LAVORA PER IL GIOIELLO 2006 POPOVIC