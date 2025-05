Milan le prime parole di Tare | "Ho le idee chiare impariamo dagli errori"

L'era Tare inizia al Milan: il nuovo direttore sportivo ha espresso le sue convinzioni, affermando di avere "idee chiare" e di voler "imparare dagli errori" passati. Già al lavoro per costruire la rosa in vista della prossima stagione, Tare ha fissato alcune priorità strategiche per riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.

In casa Milan √® iniziata l`era Tare. Il nuovo ds rossonero √® gi√† al lavoro per costruire la squadra in vista della prossima stagione: la priorit√†... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

Tare nuovo ds Milan, c'√® l'annuncio. Le prime parole; Igli Tare √® il nuovo direttore sportivo del Milan: Grande orgoglio e responsabilit√†; Igli Tare √® il nuovo DS del Milan: le prime parole e il comunicato ufficiale; Milan, ufficiale: Igli Tare √® il nuovo direttore sportivo. ¬ęRiporter√† all'ad Furlani¬Ľ. Le prime parole dell'ex. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, le prime parole del nuovo ds Tare: ‚ÄúHo le idee chiare‚ÄĚ - "È un club che ha una storia importante, dobbiamo essere bravi a trasmettere fin da subito questo progetto a tutti quanti". 🔗Da sportal.it

Milan, le prime parole di Tare: "Ho le idee chiare, impariamo dagli errori" - In casa Milan è iniziata l`era Tare. Il nuovo ds rossonero è già al lavoro per costruire la squadra in vista della prossima stagione: la priorità rimane la scelta. 🔗msn.com scrive

Milan, il nuovo ds Igli Tare si presenta: "Arrivo con idee chiare ed entusiasmo: voglio vedere la voglia di vincere" - CALCIO - Il club rossonero ha messo in chiaro compiti e rimandi della nuova figura professionale arrivata a Milanello, ed ecco le sue prime parole, riportate da ... 🔗Si legge su eurosport.it