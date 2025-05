Milan la strategia per arrivare ad Allegri | le ultime news di Di Marzio

Massimiliano Allegri potrebbe ritornare sulla panchina del Milan dopo oltre undici anni, secondo le ultime news di Di Marzio. La dirigenza rossonera sta elaborando una strategia per riportare l'allenatore, che ha già lasciato un segno indelebile nella storia del club. Scopriamo i dettagli di questa potenziale reunion e le motivazioni dietro questa scelta.

Massimiliano Allegri potrebbe tornare a sedere sulla panchina del Milan ad oltre undici anni di distanza dall'ultima volta. Il punto... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la strategia per arrivare ad Allegri: le ultime news di Di Marzio

Approfondimenti da altre fonti

I due top player al centro del mercato: la strategia del Milan; Tare al Milan: strategia o toppa al malcontento?; Milan pronto a vendere: Reijnders e Theo Hernandez per fare cassa; Milan, lunedì inizia l’era Tare: l'agenda del nuovo ds tra obiettivi e rinnovi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Milan, il piano per arrivare ad un top della Serie A: ecco la strategia rossonera - Il Milan punta con forza ad un big del nostro campionato, ma la trattativa è complicata a causa dell'alto valore di mercato: la dirigenza rossonera ha pronta una strategia per convincere il club. 🔗Secondo msn.com

Il Milan lo svincola: l’ufficialità è in arrivo - Il Milan ha deciso: esercitata la clausola per lo svincolo. L’ufficialità dell’addio è attesa nei prossimi giorni. 🔗Da spaziomilan.it

Milan, adesso Theo Hernandez ha le ore contate - Il terzino non ha trovato ancora l’accordo per il rinnovo, ma attende a breve un colloquio con Igli Tare per capire il suo futuro: i dettagli ... 🔗Come scrive corrieredellosport.it

Milan, la strategia per arrivare a Falcao