Milan in pressing su Allegri | Tare prova ad anticipare il Napoli | CM IT

Il futuro della panchina del Milan si fa sempre più incerto, con il club rossonero che intensifica i contatti con Massimiliano Allegri. Nel contesto di una Serie A in fermento, Tare cerca di anticipare il Napoli nella corsa per il tecnico italiano, rendendo le prossime settimane cruciali per le strategie delle grandi squadre del campionato. Scopriamo le ultime novità su questa intrigante situazione.

Le ultime sul futuro della panchina del Diavolo. I rossoneri provano ad anticipare la concorrenza e chiudere per il tecnico italiano Sono ore caldissime per le panchine della Serie A. Le big del massimo campionato italiano sono, infatti, pronte ad affidarsi a nuovi allenatori in vista della prossima stagione. Milan, in pressing su Allegri: Tare prova ad anticipare la concorrenza CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.it Anche il Milan, così, è tra i club che si appresta a cambiare mister e dopo due portoghese, l’idea del Diavolo è quella di puntare su un Italiano. Con Vincenzo Italiano, che ha trovato l’accordo con il Bologna, il Milan ha così deciso – come può confermare Calciomercato... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan in pressing su Allegri: Tare prova ad anticipare il Napoli | CM.IT

Approfondimenti da altre fonti

Milan, ecco Tare: pressing su Italiano ma serve un piano B per il nuovo allenatore; Milan su Italiano, primi contatti concreti. Ma Tare sonda anche Allegri; Nuovo allenatore Milan, Italiano ‘piano A’. Pista Allegri non chiusa. Poi …; Milan in cerca di un allenatore: rebus panchina e il nodo Allegri. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, in pressing su Allegri: Tare prova ad anticipare il Napoli | CM.IT - Le ultime sul futuro della panchina del Diavolo. I rossoneri provano ad anticipare la concorrenza e chiudere per il tecnico italiano ... 🔗calciomercato.it scrive

Allenatore Milan, accelerata per Max Allegri: altro tentativo di Tare, ma è una lotta contro il tempo - Se i tifosi della Lazio sognano il ritorno di Maurizio Sarri (ma sta monitorando gli avvenimenti in casa Atalanta e Bologna), il Milan prepara quello di Massimiliano Allegri. Sulle tempistiche ... 🔗Come scrive msn.com

Massimiliano Allegri, non solo Napoli: il Milan pronto a fare sul serio - La lista di top club sulle tracce di Allegri è piuttosto lunga. Conclusa l’avventura alla guida della Juventus, il tecnico toscano sta per tornare in pista. Il Napoli sembra ancora in pole position ma ... 🔗Secondo msn.com

IL MILAN FA SUL SERIO! TELEFONATA DI TARE! CALCIOMERCATO MILAN NEWS