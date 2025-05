Milan il valzer delle panchine | tra Allegri e Conte Inzaghi in bilico E Palladino?

Nel mondo del calcio milanese, le panchine sono al centro di un frenetico valzer. Con Allegri e Conte in corsa, Inzaghi appare in bilico mentre Palladino fa capolino tra le opzioni. Questo articolo esplora le ultime novità e rivelazioni sul Milan, facendo il punto sulle strategie di mercato e le decisioni cruciali che potrebbero cambiare il corso della stagione.

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, mercoledì 28 maggio 2025: tra panchina calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, il valzer delle panchine: tra Allegri e Conte, Inzaghi in bilico. E Palladino?

Valzer panchine: il Milan insiste su Allegri, attesa per Italiano - Il futuro della panchina del Milan si fa sempre più incerto, con il club rossonero che continua a perseguire Massimiliano Allegri, mentre quest'ultimo rimane in attesa di sviluppi dal Napoli. 🔗continua a leggere

Valzer panchine: Sarri-Milan, Conte-Juve, Allegri-Napoli. Klopp ha detto sì alla Roma; Conte alla Juve, Allegri al Napoli, Sarri o Italiano al Milan, Gasperini alla Roma: ecco come possono cambiare le panchine della A; Il valzer delle panchine vuote: Allegri guida il gruppo tra Top e Flop; Serie A allenatori: Allegri o Italiano al Milan, Conte stuzzicato dalla Juventus e Pioli dal Napoli. 🔗Ne parlano su altre fonti

TMW - Valzer delle panchine in Serie A, Allegri decisivo tra Napoli, Milan, Inter e Conte - Un valzer di panchine clamoroso a cui aggiungere un'inattesa e improvvisa tessera del domino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sarebbe andato in scena un contatto diretto e riservato tra ... 🔗Segnala napolimagazine.com

Valzer panchine: il Milan insiste su Allegri, attesa per Italiano - ForzAzzurri.net - Valzer panchine: il Milan insiste su Allegri, attesa per Italiano "Milan, per la panchina contatti continui anche con Allegri (in stand-by con il Napoli). 🔗forzazzurri.net scrive

Milan, idea Allegri per la panchina: la situazione - 28 Maggio 2025 - 17:30 Allegri può tornare ad allenare il Milan. Saverio Fattori Una stagione difficile quella vissuta dal Milan; i rossoneri, esclusa la vittoria in Supercoppa, non hanno raggiunto ne ... 🔗Riporta msn.com

ALLEGRI APRE IL VALZER DELLE PANCHINE