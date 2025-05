Milan Golden Boy 2025 | tra i calciatori spicca anche un giovane del Milan

Scopri i giovani talenti under 20 che stanno facendo sognare il calcio mondiale nel 2025, tra cui spicca anche un giovane promettente del Milan. La lista di ESPN delle 100 migliori promesse del calcio include infatti un po' di Milan, confermando il talento e il futuro radioso di questa giovane generazione.

C'è anche un po' di Milan nella prestigiosa lista dei migliori talenti Under 20 stilata da ESPN: ecco le 100 giovani promesse del calcio.

