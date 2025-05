Milan fai all-in su Allegri! Superare la concorrenza del Napoli è d’obbligo

Il Milan stringe i ranghi attorno a Massimiliano Allegri, determinato a superare la concorrenza del Napoli per la panchina. L'ingaggio dell'ex allenatore bianconero rappresenterebbe non solo un rinforzo tecnico, ma anche un chiaro segnale di ambizioni elevate per la stagione in corso. Scopriamo quindi quali potrebbero essere le implicazioni di un eventuale accordo.

