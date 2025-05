Milan è l’ora di salutare Leao | un dato allarmante deve scuotere Tare

Milan si trova di fronte a una decisione cruciale: salutare Rafael Leao. Con una stagione difficile alle spalle, un dato allarmante rilancia le speculazioni sulla cessione dell'attaccante portoghese. Il nuovo direttore sportivo deve riflettere attentamente su questa opportunità di mercato, mentre il futuro del giocatore e del club potrebbe dipendere da questa scelta strategica.

Non è stata una stagione semplice per Rafael Leao. L'attaccante portoghese non ha legato con Paulo Fonseca sin dal suo arrivo e molti ricorderanno la famosa scena del cooling break con Theo Hernandez a metri di distanza dalla panchina. Poi le panchine, le prestazioni sotto tono e un finale di stagione da dimenticare anche con Sergio Conceiçao.