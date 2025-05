Milan-Allegri aumenta la fiducia di avere l’ok finale dell’allenatore nel giro di 24 48 ore Di Marzio

Massimiliano Allegri potrebbe ricevere l'approvazione finale per tornare al Milan entro 24-48 ore, secondo le ultime rivelazioni di mercato di Sky. La situazione si è infiammata dopo l'improvviso cambiamento a Napoli, con Antonio Conte che sembra prendere tempo per definire il suo futuro. Le nuove prospettive per Allegri si fanno interessanti, e il suo possibile ritorno si candida a diventare una questione cruciale nel panorama calcistico.

Grande lavoro oggi della squadra mercato di Sky sul fronte allenatori. Dopo l’inatteso cambio di rotta a Napoli, dove Antonio Conte ha preso tempo per decidere del suo futuro, per Massimiliano Allegri si è aperta la strada Milan, aveva detto Di Marzio questa mattina. Poi sono arrivati gli aggiornamenti di Luca Marchetti, nel pomeriggio «Allegri? Aspetta l’incontro di venerdì a prescindere, di sicuro è uno degli allenatori nel mirino del Napoli ma anche in contatto con Tare del Milan. Un allenatore che dà garanzie per il ds rossonero. Sicuramente è lusingato dall’attenzione di queste squadre. Oggi il Milan ha la panchina libera, il Napoli no! Oggi per una questione di tempo, il Milan avrebbe la possibilità di chiudere per Allegri ma credo che per rispetto, visto che l’ha cercato prima De Laurentiis, aspetterà il Napoli». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it