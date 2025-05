Milan-Allegri | accordo verbale nelle prossime ore? Le parole di Moretto

Le recenti indiscrezioni suggeriscono che l'accordo tra il Milan e Allegri sia ormai imminente, dopo una lunga attesa e trattative. Le parole di Moretto alimentano l'aspettativa di un ritorno in panchina che potrebbe cambiare le sorti dei rossoneri. Resta da vedere se le prossime ore porteranno la conferma ufficiale di questa importante decisione.

La panchina del Milan sembra essere ad un passo dalla definizione, e il nome di Massimiliano Allegri potrebbe diventare realtà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Allegri: accordo verbale nelle prossime ore? Le parole di Moretto

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

