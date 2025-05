Milan 22 anni fa la Champions di Manchester | Shevchenko la ricorda così

Il 28 maggio 2003, il Milan scrisse una delle pagine più illustri della sua storia calcistica, trionfando in Champions League a Manchester contro la Juventus. Andriy Shevchenko, protagonista indiscusso di quella finale, ricorda con emozione quel momento indimenticabile, segnato dal rigore decisivo che portò il club rossonero a sollevare il trofeo. Riviviamo insieme le emozioni di quella storica notte.

Il 28 maggio 2003, a Manchester, con il rigore decisivo di Andriy Shevchenko, il Milan vinse la Champions League in finale contro la Juventus... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, 22 anni fa la Champions di Manchester: Shevchenko la ricorda così

Cosa riportano altre fonti

Roma-Milan 3-1: gol e highlights. I giallorossi si assicurano un posto in Europa; Il Milan svela il nuovo kit della prossima stagione: la maglia omaggia uno degli storici simboli del club. Quando sarà indossata e tutti i dettagli; Milan-Bologna, le combinazioni dopo la finale di Coppa Italia per qualificarsi in Europa League e Conference; Tare al Milan, è ufficiale: i talenti scoperti dal ds e la passione per Allegri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, Filippo Terracciano compie 22 anni! Gli auguri del club - Alle 18 il Milan affronterà ... che compie 22 anni. Il club rossonero ha fatto gli auguri al giocatore attraverso il suo sito ufficiale. Gli auguri a Terracciano "Tredici mesi fa il suo arrivo ... 🔗Segnala msn.com

Coppa Campioni, Milan nella storia: accadde 62 anni fa. Per la prima volta – VIDEO - Coppa Campioni, il 22 maggio del 1963 il Milan alzava al cielo la coppa dalle grandi orecchie per la prima volta. Il video celebrativo del club Il 22 maggio del 1963 il Milan alzava al cielo la Coppa ... 🔗milannews24.com scrive

Milan, Furlani fa mea culpa: “Stagione fallimentare” - L’amministratore delegato del Milan non ha usato giri di parole per definire la stagione dei rossoneri: è un fallimento da cancellare immediatamente. Ieri sera è arrivata l’ennesima delusione in una s ... 🔗Da msn.com

Milan 2021/2022 - ROAD TO SCUDETTO - Film HD ???