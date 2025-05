Miguel Indurain incensa Pellizzari | L’Italia ha il corridore da corse a tappe ci vorrebbe una squadra italiana

Miguel Indurain ha recentemente elogiato Giulio Pellizzari per le sue prestazioni eccezionali al Giro d’Italia, sottolineando l'importanza di una squadra italiana forte nelle corse a tappe. Pellizzari, che ha lavorato duramente per il capitano Primoz Roglic, sta dimostrando grande valore e dedizione nella lotta per la classifica generale. Un talento emergente che potrebbe fare la differenza nel ciclismo italiano.

Giulio Pellizzari sta offrendo prestazioni rimarchevoli al Giro d’Italia dopo che nelle prime due settimane aveva lavorato alacremente per il proprio capitano Primoz Roglic, con l’obiettivo di mantenere lo sloveno ai piani alti della classifica generale. Le cadute si sono fatte sentire sul fisico del balcanico e così è stato il giovane compagno di squadra a diventare il riferimento in classifica per la Red Bull-BORA-hansgrohe, rendendosi protagonista di due prestazioni degne di nota. Ieri ha attaccato sull’ultima salita, ha guadagnato terreno su tutti i big, è stato raggiunto dall’ecuadoriano Richard Carapaz e poi lo ha staccato con una micidiale rasoiata negli ultimi cinquecento metri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Miguel Indurain incensa Pellizzari: “L’Italia ha il corridore da corse a tappe, ci vorrebbe una squadra italiana”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Spagna, Miguel Induráin su Juan Ayuso e Carlos Rodríguez: “Sono fra i 10 migliori al mondo, ma oggi se non vinci non sei molto considerato” - Prima del “Pistolero”, comunque, la Spagna aveva potuto godersi anche i successi di Miguel Induráin, che in carriera è stato capace di imporsi in cinque Tour de France e in due Giri d’Italia. 🔗Da msn.com

INDURAIN ALLA GRANFONDO PINARELLO: «INSIEME ABBIAMO FATTO LA STORIA» - Non c’è Pinarello senza Miguel Indurain e non c’è Miguel Indurain senza Pinarello. Un binomio che ha rivoluzionato il ciclismo a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 e i cui record parlano da soli. In sella ... 🔗Scrive tuttobiciweb.it

Ha battuto Miguel Indurain alla granfondo: "Un’impresa, perché lui è ancora in forma" - Categoria M8, 1° Franco Righi, 1960, Guastalla in 4:08.39, 2° Miguel Indurain, 1964, Spagna in 4:13.02. Qualcuno penserà a un errore giornalistico, qualcuno si stropiccerà gli occhi ... 🔗Si legge su msn.com