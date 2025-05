Migranti rinviato a giudizio l' equipaggio della Mare Jonio Casarini | ' Processo ai soccorsi'

L'equipaggio della nave Mare Jonio, noto per le sue operazioni di soccorso in mare, è stato rinviato a giudizio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gli imputati, tra cui il comandante Casarini, devono affrontare l'accusa di aver agito con profitto nella loro missione di assistenza a migranti in difficoltà. Il processo solleva interrogativi sul confine tra aiuto umanitario e violazione delle leggi italiane.

Gli imputati devono rispondere del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravato dal trarne profitto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Migranti, rinviato a giudizio l'equipaggio della Mare Jonio. Casarini: 'Processo ai soccorsi'

Altre fonti ne stanno dando notizia

Migranti, chiesto rinvio a giudizio per equipaggio Mare jonio; Migranti, a giudizio l'equipaggio della Mare Jonio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Mare Jonio, rinvio a giudizio per l’equipaggio: «Profitto sui migranti». Casarini: «Processo ai soccorsi» - Un nuovo processo alle Ong rischia di rinfocolare le polemiche sul soccorso in mare ai migranti. Con in più un'accusa bruciante: quella di avere «tratto profitto» dal soccorso a 27 naufraghi. Il Gup d ... 🔗Scrive msn.com

Migranti, a giudizio l'equipaggio della Mare Jonio - Il Gup del Tribunale di Ragusa Eleonora Schininnà ha rinviato a giudizio tutti gli imputati del caso Mare Jonio. Gli imputati devono rispondere del reato di favoreggiamento dell'immigrazione ... 🔗Segnala msn.com

Migranti, rinviato a giudizio l'equipaggio della Mare Jonio. Luca Casarini: «Processo ai soccorsi» - Gli imputati devono rispondere del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravato dal trarne profitto ... 🔗Lo riporta msn.com

Salvini rinviato a giudizio per caso Open Arms: Una decisione dal sapore politico