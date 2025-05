Migranti rinviato a giudizio l’equipaggio della Mare Jonio Casarini | È un processo ai soccorsi

Nel caso della nave Mare Jonio, un'operazione di soccorso umanitario al centro di un acceso dibattito giudiziario, tutti gli imputati coinvolti sono stati rinviati a giudizio dal Tribunale di Ragusa. La vicenda solleva nuovamente questioni delicate sulla gestione delle attività di salvataggio in mare e i percorsi legali che ne derivano.

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, Ivano Roberto Schininnà, ha disposto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati coinvolti nel caso della nave umanitaria Mare Jonio dell’Organizzazione non governativa (Ong) Mediterranea Saving Humans. Dovranno rispondere dell’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con l’aggravante di averne tratto un presunto profitto economico. Oltre al comandante dell’imbarcazione, Pietro Marrone, andranno a processo Alessandra Metz, legale rappresentante della società armatrice “Idra Social Shipping”, Giuseppe Caccia vicepresidente della Idra e capo missione, Luca Casarini, fondatore di Mediterranea Saving Humans, e tre componenti dell’equipaggio, ovvero la dottoressa Agnese Colpani, il soccorritore Fabrizio Gatti e il tecnico a bordo, Geogios Apostolopoulos. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Migranti, rinviato a giudizio l’equipaggio della Mare Jonio. Casarini: «È un processo ai soccorsi»

“Durante Amici ho pensato di non saper più cantare e avevo paura del giudizio della gente. Tornata a casa sono andata sugli scogli a vedere il mare”: così Antonia - Durante Amici, Antonia ha temuto di non saper più cantare e ha avuto paura del giudizio. Tornata a casa, si è rifugiata sugli scogli a guardare il mare. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Migranti, chiesto rinvio a giudizio per equipaggio Mare jonio; Migranti, a giudizio l'equipaggio della Mare Jonio; Migranti, chiesto rinvio a giudizio per equipaggio Mare jonio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Migranti, a giudizio l'equipaggio della Mare Jonio - Il Gup del Tribunale di Ragusa Eleonora Schininnà ha rinviato a giudizio tutti gli imputati del caso Mare Jonio. Gli imputati devono rispondere del reato di favoreggiamento dell'immigrazione ... 🔗Si legge su msn.com

Mare Jonio, rinvio a giudizio per l’equipaggio. L'accusa di aver tratto profitto dall'aiuto ai migranti. Luca Casarini: «Processo ai soccorsi» - Un nuovo processo alle Ong rischia di rinfocolare le polemiche sul soccorso in mare ai migranti. Con in più un'accusa bruciante: quella di avere «tratto profitto» ... 🔗Lo riporta msn.com

Migranti, rinviato a giudizio l'equipaggio della Mare Jonio. Luca Casarini: «Processo ai soccorsi» - Gli imputati devono rispondere del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravato dal trarne profitto ... 🔗Scrive msn.com