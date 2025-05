Microlino espande in Italia | accordo a Roma nuova Spiaggina e versione per la Grecia

Microlino si prepara a conquistare il mercato italiano con un nuovo accordo a Roma, introducendo la “spiaggina” e una versione appositamente studiata per la Grecia. Questo progetto, frutto della collaborazione tra Micro Mobility Systems e Cecomp, rappresenta un passo significativo nell'ambito delle microcar elettriche, un settore in continua espansione che sta trasformando la mobilità urbana.

Nel vivace panorama delle microcar elettriche, un segmento in continua evoluzione, il progetto Microlino si distingue per il suo percorso di espansione in Italia. L'iniziativa, nata dalla collaborazione italo-svizzera sotto l'egida di Amfi – Joint Venture tra Micro Mobility Systems e Cecomp – prosegue nel 2025 il suo ambizioso obiettivo di potenziare la rete di