Michelle Comi | Milano città pericolosa io giro con un bodyguard e mi sono trasferita troppi scippi e molestie - VIDEO

Nel cuore di Milano, l'influencer Michelle Comi racconta la sua crescente preoccupazione per la criminalità nella città. Trasferitasi per sfuggire a scippi e molestie, lei non esita a dichiarare di muoversi sempre accompagnata da un bodyguard: "Non è solo una questione di notorietà, ma di sicurezza", afferma. In un video di denuncia, Michelle lancia un allerta su una situazione che, a suo avviso, sta peggiorando.

L'influencer: "C'è tanta criminalità che è andata peggiorando e penso che andrà peggiorando. Mi fa molta paura questa cosa. Io giro con un bodyguard e non perché sono Michelle Comi, ma perché sono una ragazza. Anche se in realtà è pericoloso per uomini e donne che siano" L'influencer Michelle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Michelle Comi: "Milano città pericolosa, io giro con un bodyguard e mi sono trasferita, troppi scippi e molestie" - VIDEO

