Michele Fedrizzi | esperienza vincente a Dubai con Al Nasr e ritorno alla Yuasa

Tra le conferme della Yuasa Battery per la prossima stagione, la prima ad arrivare è stata quella di Michele Fedrizzi. Era il 23 marzo scorso e in conferenza stampa veniva annunciato il rinnovo di Fedrizzi ma anche la sua immediata partenza alla volta di Dubai per giocare la fase finale del campionato degli Emirati Arabi con la maglia dell' Al Nasr. Galeotto fu in quell'occasione il Torneo Internazionale giocato dalla Yuasa proprio a Dubai e chiuso al secondo posto. Arrivata immediata la proposta del club arabo e la Yuasa acconsentì. Un'esperienza durata quasi due mesi e chiusa anche con un trofeo vinto...