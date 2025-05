Michelangelo e la travagliata impresa della tomba di Giulio II in scena alla Galleria dell’Accademia

La Galleria dell’Accademia di Firenze festeggia i 550 anni dalla nascita di Michelangelo con la rassegna "L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025". Il 9 giugno, alle 18, verrà presentato il reading teatrale dedicato alla complessa realizzazione della tomba di Giulio II, un'opera che riflette la genialità e le sfide affrontate dal grande artista rinascimentale. Un evento imperdibile per gli appassionati d'arte e cultura.

Firenze, 28 maggio 2025 – Nell’ambito della rassegna "L’eterno contemporaneo. Michelangelo 1475 – 2025”, con cui la Galleria dell’Accademia di Firenze celebra i 550 anni dalla nascita di uno dei massimi protagonisti del Rinascimento, lunedì 9 giugno, alle ore 18, andrà in scena il reading teatrale “Non ha la par cosa tutto il mondo. I Prigioni e la travagliata impresa della tomba di Giulio II”, con Tomaso Montanari e l’attore Francesco Gori. L’evento, ideato appositamente per la manifestazione, condurrà il pubblico in un racconto avvincente, in forma teatrale, attraverso le parole stesse di Michelangelo e dei suoi primi biografi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Michelangelo e la travagliata impresa della tomba di Giulio II, in scena alla Galleria dell’Accademia

Su questo argomento da altre fonti

Reading Non ha la par cosa tutto il mondo. I Prigioni e la travagliata impresa della tomba di Giulio II- Lunedì 9 giugno 2025. 🔗Cosa riportano altre fonti

Michelangelo - Tomba di Giulio II - La Tomba di Giulio II, progettata da Michelangelo, è situata nella Basilica di San Pietro e doveva inizialmente contenere circa quaranta statue. Michelangelo realizzò sei progetti per il ... 🔗Segnala skuola.net

Michelangelo - Tomba di Giulio II - Analisi - Il progetto originario della tomba di Giulio II, ideato da Michelangelo, prevedeva un imponente mausoleo piramidale all'interno della Basilica di S. Pietro, con circa quaranta statue. A causa di ... 🔗skuola.net scrive

È stata un’impresa solitaria e nata da un consiglio maligno: ecco come Michelangelo salì in "vetta" alla Sistina - Michelangelo, accettando l’incarico ... avrebbe prodotto un punto di interruzione all’altra sua impresa, da poco avviata e a cui teneva moltissimo: la realizzazione, in San Pietro, della tomba del ... 🔗Segnala ildolomiti.it