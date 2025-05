Michael Jackson | il biopic slitta ancora ma c’è una novità

Il biopic su Michael Jackson subisce un ulteriore slittamento, con le riprese che si allungheranno di 20 giorni a giugno. Tuttavia, questa attesa porta a un'innovativa proposta: la possibilità di rilasciare il film in due appuntamenti cinematografici, raddoppiando potenzialmente gli incassi. Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova strategia.

Sembra che il biopic su Michael Jackson abbia dei problemi: le registrazioni si allungano ulteriormente, sono previsti 20 giorni in più a giugno. Ciò apporterebbe una novità: fare uscire il biopic diviso in due appuntamenti cinematografici, così raddoppierebbero gli incassi L'articolo Michael Jackson: il biopic slitta ancora, ma c’è una novità proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Michael Jackson: il biopic slitta ancora, ma c’è una novità

