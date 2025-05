Michael Douglas verrà premiato al Taormina Film Festival

Michael Douglas sarà onorato con un prestigioso premio alla carriera al Taormina Film Festival. L'attore, icona della New Hollywood, sarà celebrato con la proiezione di una nuova copia del suo celebre film "Qualcuno volò sul nido del cuculo", in un suggestivo scenario: l'antico anfiteatro greco, capace di accogliere 8.000 spettatori. Una serata che promette emozioni e celebrazioni per il suo straordinario contributo al cinema.

Michael Douglas sarà celebrato con un premio alla carriera dal Taormina Film Festival, dove una copia nuova di “ Qualcuno volò sul nido del cuculo “, il classico della New Hollywood pluripremiato agli Oscar prodotto da Douglas, verrà proiettata nell’antico anfiteatro greco all’aperto da 8.000 posti del festival. La copia restaurata del film sarà proiettata il 10 giugno a Taormina, in occasione della serata di apertura, per celebrare il 50° anniversario del film. Oltre alla cerimonia di premiazione e alla proiezione, Douglas dovrebbe tenere anche una masterclass per gli studenti di cinema a Taormina... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Michael Douglas verrà premiato al Taormina Film Festival

Altre fonti ne stanno dando notizia

