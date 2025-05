Mi ha torturato per 10 anni Ogni volta che dovevo fare qualcosa di figo ritornava Io non ero quel cancro ma una ragazza giovane che voleva fare carriera cantare diventare famosa E volevo vivere

Emma Marrone, icona della musica italiana, ha commosso il pubblico del Teatro Manzoni di Milano durante l'evento "Ieo per le donne". In una testimonianza profonda, la cantante ha condiviso la sua lotta contro il tumore ovarico, rivelando come, per dieci anni, la malattia abbia ostacolato i suoi sogni di carriera e fama. Un racconto di resilienza e determinazione che ha ispirato tutti i presenti.

Emma Marrone, icona della musica italiana, ha emozionato il pubblico del Teatro Manzoni di Milano durante l'evento annuale "Ieo per le donne", organizzato dall'Istituto Europeo di Oncologia. Non un concerto, ma una testimonianza potente: la cantante ha ripercorso la sua lotta contro il tumore ovarico, diagnosticato quando aveva solo 25 anni. Un racconto crudo, sincero, che ha toccato le 1.500 donne presenti, riunite per condividere esperienze e speranze. « A salvarmi è stata la rabbia», ha spiegato, raccontando come la diagnosi abbia sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia. «Mi ha torturato per 10 anni. Ogni volta che dovevo fare qualcosa di figo ritornava. Io non ero quel cancro, ma una ragazza giovane che voleva fare carriera, cantare, diventare famosa. E volevo vivere»

