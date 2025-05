Mew e Mida Insieme | C’è un Flirt Tra Gli Ex di Amici? Fan Scatenati

Un nuovo gossip scuote il mondo di Amici 23: Mew e Mida potrebbero essere più di semplici ex allievi. Un video condiviso sui social ha riacceso l’interesse dei fan, generando speculazioni su un possibile flirt tra i due. Tra avvistamenti e presunti unfollow, scopriamo cosa sta davvero accadendo nella vita sentimentale di questi ex concorrenti!

