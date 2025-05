Metsola | Europa unita contro guerra dazi con Usa

In un contesto di crescente tensione commerciale tra Europa e Stati Uniti, la presidente del Parlamento Europeo si è recata in visita al "4 Madonne Caseificio dell'Emilia". Questo incontro sottolinea l'importanza di unire le forze per affrontare le sfide dei dazi americani e promuovere la resilienza delle imprese europee, evidenziando il valore della cooperazione nell'affrontare le avversità.

Modena, 28 mag. (askanews) - Dazi americani e guerre commerciali al centro dell'agenda europea. La presidente del Parlamento Europeo ha visitato "4 Madonne Caseificio dell'Emilia", simbolo della capacità di rinascita delle imprese italiane. "Questo spirito, capace di trasformare le difficoltà in opportunità, è emblematico delle piccole e medie imprese che rappresentano un pilastro dell'economia europea", come ha dichiarato Roberta Metsola durante la visita. "Noi - ha spiegato Metsola - non dobbiamo mai dimenticare che il nostro alleato più forte non solamente politicamente ma anche economicamente sono gli Stati Uniti... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Metsola: Europa unita contro guerra dazi con Usa

