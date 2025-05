Meteo Roma del 28-05-2025 ore 19 | 15

Il meteo di Roma per il 28 maggio 2025 alle ore 19:15 prevede condizioni di tempo variabile. Al nord si registreranno cieli sereni e poco nuvolosi, mentre nel centro si attende un clima asciutto con ampie schiarite. Scopri le previsioni dettagliate per la giornata di venerdì e preparati a goderti il clima primaverile!

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo instabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni che saranno Seregno poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio nessuna variazione attesa mi è serali con tempo asciutto e ampie schiarite al centro tempo stabile al sulle regioni Salvo residue piogge sull'abruzzo nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi comunque isolati acquazzoni sviluppo sul Lazio in serata e nottata tempo asciutto e ampie schiarite ovunque numero di te in transito al mattino con piogge e acquazzoni sparsi specie sui settori adriatici più asciutto sulle Isole maggiori nel pomeriggio tempo in graduale miglioramento Salvo residue precipitazioni sulla Calabria schiariti ovunque dalla serata temperature minime in generale rialzo massime in lieve calo su Medio Adriatico e Sud in aumento altrove le previsioni del tempo a cura del centro meteo italiano

Meteo, tempo instabile: da giovedì arriva un ciclone temporalesco al Sud LE PREVISIONI - Maggio si rivela un mese caratterizzato da un'intensa instabilità meteorologica. Da giovedì, un ciclone temporalesco colpirà il sud Italia, portando con sé acquazzoni e temporali a ciclo diurno.

