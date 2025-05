Meteo mercoledì prevale il sole in molte regioni

Mercoledì sarà caratterizzato da una prevalenza di sole in molte regioni italiane, nonostante l'approssimarsi di impulsi nord atlantici. Le previsioni meteo per l'ultima settimana di maggio indicano una situazione instabile, con una depressione sul Mar di Norvegia che porterà a variazioni climatiche. Scopriamo i dettagli di queste dinamiche atmosferiche e come influenzeranno il nostro clima in questa fase di transizione.

La situazione. Secondo le previsioni meteo, l’ultima settimana di maggio conferma le aspettative mostrandosi a tratti instabile sull’Italia per il transito di veloci impulsi nord atlantici associati a una depressione sul Mar di Norvegia. Il primo della serie sta interessando in queste ore le regioni settentrionali ed entro fine giornata sarà uscito di scena ma ce n’è subito un altro a seguire pronto ad entrare in azione tra la fine della giornata di mercoledì e quella di giovedì. Come il precedente anche questo passaggio si mostrerà più attivo sui settori orientali della Penisola e sarà accompagnato da rovesci, un generale rinforzo dei venti e un parziale calo delle temperature, ma la buona notizia à che sarà anche l’ultimo del mese... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it © Cdn.ilfaroonline.it - Meteo mercoledì, prevale il sole in molte regioni

