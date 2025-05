Meteo | le previsioni per il ponte del 2 giugno

Il ponte del 2 giugno si preannuncia variabile per gran parte d'Italia, con un ultimo passaggio temporalesco previsto tra mercoledì notte e giovedì mattina. Secondo le previsioni, un impulso instabile in arrivo dal Nord Europa potrebbe portare rovesci e temporali su alcune regioni, in particolare sul Nordest, l'area adriatica e il Sud peninsulare. Scopriamo in dettaglio cosa aspettarci.

ULTIMO PASSAGGIO TEMPORALESCO SU PARTE D'ITALIA – "Tra mercoledì notte e giovedì mattina transiterà un ultimo impulso instabile in discesa dal Nord Europa, responsabile di qualche veloce rovescio o temporale su estremo Nordest, lungo il versante adriatico e al Sud peninsulare"

