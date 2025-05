Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 28 maggio 2025

Scopri le previsioni meteo per mercoledì 28 maggio 2025 in Campania. Con cieli prevalentemente poco nuvolosi e una temperatura massima di 25 gradi, la giornata si preannuncia gradevole, anche se ci sarà qualche variazione nelle ore centrali. Non sono previste piogge, rendendo ideale la giornata per attività all'aperto. Leggi di più per i dettagli!

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 28 maggio 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3227m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 28 maggio 2025

