Meteo Latina arriva l’estate Si sfiorano i 30 gradi nel ponte del 2 giugno

Con l'arrivo del ponte del 2 giugno, la provincia di Latina si prepara a un clima estivo, con temperature che sfioreranno i 30°C. Gli esperti meteorologici segnalano un ultimo impulso instabile in transito, dando il via a un periodo di caldo, ideale per godere delle prime giornate estive. Prepariamoci a temperature elevate e a condizioni favorevoli per attività all'aperto!

Arriva l’estate. A dirlo sono gli esperti che annunciano per il ponte del 2 giugno temperature in aumento, anche nella provincia di Latina dove si arriverà a sfiorare i 30°C. “Tra mercoledì notte e giovedì mattina transiterà un ultimo impulso instabile in discesa dal Nord Europa, responsabile. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Meteo Latina, arriva l’estate. Si sfiorano i 30 gradi nel ponte del 2 giugno

La serie su Mussolini arriva negli Stati Uniti e in America Latina: sarà distribuito da Mubi - La serie dedicata a Benito Mussolini, ispirata ai romanzi di Antonio Scurati, debutta negli Stati Uniti e in America Latina grazie a Mubi. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Arriva l'estate, c'è la data: dopo piogge e grandinate il caldo all'improvviso; Meteo giugno, arriva il caldo africano (e l'estate): picchi oltre 32°. Ma alcune regioni sono a rischio tempor; Meteo, fine Maggio BOLLENTE: 37°C in arrivo, i dettagli Città per Città; Sole e temperature oltre i 30 C ma per il 2 giugno tornano i temporali. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Meteo, arriva la svolta estiva: temperature in aumento fino a 30 gradi - ROMA – Svolta nel meteo, arrivano sole e caldo su tutta l’Italia. Le temperature sono, infatti, in aumento anche di 10°C, con le massime che raggiungeranno i 33°C al Nord, mentre sono previste punte ... 🔗Lo riporta msn.com

Meteo giugno, arriva il caldo africano (e l'estate): picchi oltre 32°. Ma alcune regioni sono a rischio temporali: ecco dove - Meteo, con giugno arriva l'estate e il caldo africano. Ma su alcune regioni perdurerà il maltempo. Già a partire dalla giornata di lunedì 26 maggio, il sole sarà prevalente su gran parte dell ... 🔗Da ilmessaggero.it

Meteo giugno, arriva il caldo africano (e l'estate): picchi oltre 32°. Ma alcune regioni sono a rischio temporali: ecco dove - Come riporta 3bmeteo, nel suo spostamento verso i Balcani, la coda del fronte lambirà le regioni adriatiche generando una certa instabilità sulla Val Padana orientale e sull'Appennino centro ... 🔗Segnala ilmessaggero.it