Meteo | in 24 ore da fine maggio a caldo estivo da 33 a 40C con anticiclone in arrivo

Un cambiamento meteo sorprendente è all'orizzonte: da fine maggio, l'arrivo di un anticiclone porterà temperature estive con un'impennata fino a 10°C. Le massime raggiungeranno i 33°C al Nord e i 36°C in Sardegna entro domenica, anticipando un'estate che si preannuncia calda e intensa. Scopriamo insieme i dettagli di questa transizione climatica in arrivo.

Il meteo sta per regalare un cambiamento repentino e scorci di estate anticipata. Le temperature registreranno un’impennata fino a 10°, portando i valori massimi a 33°C per il Nord e toccando addirittura i 36°C in Sardegna entro domenica. Le previsioni, affidabili e detagliate, indicano una transizione inaspettata da condizioni che ricordavano il tardo autunno a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Meteo: in 24 ore da fine maggio a caldo estivo da 33 a 40°C con anticiclone in arrivo

Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione civile - Nel fine settimana del 17 e 18 maggio, le previsioni meteo della Protezione Civile dell’Umbria indicano cambiamenti significativi. 🔗continua a leggere

