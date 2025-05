Meteo ecco la svolta | arrivano il caldo e l’afa su tutta Italia punte di 36 gradi

L’estate è alle porte e l'Italia si prepara a un'ondata di caldo afoso con temperature che toccheranno punte di 36 gradi. A partire da questo weekend, le massime saliranno fino a 33 gradi al Nord e il sole riscalderà tutto il Paese. Scopriamo insieme le previsioni meteo e cosa aspettarci nei prossimi giorni.

Roma, 28 maggio 2025 – Ci siamo: l'estate – finalmente direbbe qualcuno – sta per bussare alla porta con sole e caldo su tutta Italia. Le temperature infatti saliranno anche di 10 gradi, con le massime che raggiungeranno i 33° al Nord, con punte di 36° in Sardegna entro domenica. Come annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, "la perturb azione responsabile dei forti temporali delle ultime 24 ore - afferma - si sposterà definitivamente verso i Balcani, sotto i colpi persistenti e decisi di un anticiclone centrato sulla Spagna e in espansione verso levante ". Quando arriva il caldo...