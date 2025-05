Meteo arriva l' estate | ponte del 2 Giugno con il sole

L'estate sta per arrivare e il ponte del 2 giugno si preannuncia soleggiato. Dopo un passaggio instabile dal Nord Europa, che porterà qualche rovescio soprattutto nell'estremo Nordest e lungo il versante adriatico, l'alta pressione si ristabilirà, promettendo giorni caldi e sereni. Scopriamo nel dettaglio le previsioni meteo per il lungo weekend.

“Tra mercoledì notte e giovedì mattina transiterà un ultimo impulso instabile in discesa dal Nord Europa, responsabile di qualche veloce rovescio o temporale su estremo Nordest, lungo il versante adriatico e al Sud peninsulare. A seguire tuttavia rimonterà presto l’alta pressione, che porterà di... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Meteo, arriva l'estate: ponte del 2 Giugno con il sole

