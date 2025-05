Mestieri del futuro Spiragli aperti

Nel contesto di un futuro sempre più digitale, l'evento "Innovare in sicurezza: IA generativa e Cybersecurity per il futuro delle imprese" a Perugia ha riunito esperti e professionisti dell'Umbria per discutere opportunità e sfide. Questo incontro, frutto di una collaborazione a più mani, delinea un'agenda strategica per rendere il territorio competitivo, mettendo in luce i mestieri del futuro nel segno dell'innovazione e della sicurezza.

Un'agenda per il futuro digitale dell'Umbria, scritta a più mani da chi sul territorio lavora ogni giorno per renderlo competitivo e sicuro. Questo lo spirito dell'evento " Innovare in sicurezza: IA generativa e Cybersecurity per il futuro delle imprese ", che si è svolto a Perugia presso la Camera di Commercio dell'Umbria, protagonista attiva insieme a Fondazione Mondo Digitale ETS e ING Italia all'interno del progetto nazionale Job Digital Lab. L'evento è stato organizzato nell'ambito dell'attività divulgativa di EEN - Enterprise Europe Network (la Camera di Commercio dell'Umbria è partner del Consorzio SME2EU+, che rappresenta la rete EEN nelle regioni Toscana, Umbria e Marche)...

