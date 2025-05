Messina celebra la sua patrona | così il programma della Notte Mariana

Messina si prepara a festeggiare la sua patrona con la Notte Mariana, un evento che si svolgerà lunedì 2 giugno dalle 17 a mezzanotte, in onore della Madonna della Lettera. Il programma è stato presentato oggi in conferenza stampa, con la presenza dell'assessore alle Politiche. Una celebrazione che promette di unire la comunità in un'atmosfera di devozione e festeggiamenti.

Tutto pronto per la Notte Mariana in programma lunedì 2 giugno dalle ore 17 sino alle 24, in occasione della festa cittadina in onore della Madonna della Lettera. Iniziativa presentata questa mattina in conferenza stampa. All'incontro con la stampa hanno preso parte l'assessore alle Politiche...

