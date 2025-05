Messaggi e candele per Martina uccisa dall' ex i residenti | Vogliamo giustizia

Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni, è stata trovata senza vita dopo essere scomparsa il 26 maggio, lasciando la comunità in lutto e chiedendo giustizia. I residenti hanno lasciato messaggi e candele in suo ricordo a pochi passi dal luogo in cui è stata ritrovata, mentre il principale sospettato del suo omicidio è l'ex fidanzato. La triste vicenda ha scosso profondamente il quartiere.

Ci sono due mazzi di fiori e un cero a pochi metri dal luogo in cui è stata ritrovata senza vita Martina Carbonaro, 14 anni. La ragazza era stata dichiarata scomparsa nella serata del 26 maggio, dopo la denuncia della madre che non l'aveva vista tornare a casa. Il principale sospettato... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Messaggi e candele per Martina uccisa dall'ex, i residenti: "Vogliamo giustizia"

