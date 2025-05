Merz vede Zelensky intesa armi a lungo raggio e stop a Nord-Stream 2

Nell'incontro a Berlino tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è emersa un'intesa sulla fornitura di armi a lungo raggio e sulla sospensione del gasdotto Nord Stream 2. Le dichiarazioni forti sollevano però interrogativi sulle eventuali conseguenze. Il settimanale Der Spiegel analizza la situazione e le implicazioni di queste posizioni.

Berlino, 28 mag. (askanews) - "Parole chiare, conseguenze non chiare". Titola così il sito del settimanale tedesco Der Spiegel, dopo che il cancelliere tedesco ha accolto a Berlino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e in conferenza stampa congiunta ha annunciato che la Germania assisterà l'Ucraina nella produzione di missili a lungo raggio in grado di colpire il territorio russo. "Non ci saranno limiti di gittata. Ciò consentirà all'Ucraina di difendersi completamente, anche contro obiettivi militari al di fuori del proprio territorio", ha annunciato Merz, ribadendo quanto anticipato in un'intervista precedente.