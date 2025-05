Merz scommette sui Taurus | 100 missili a Kiev per rifare la mappa della difesa europea

Friedrich Merz, da poco alla guida della Cancelleria tedesca, annuncia l'invio di 100 missili Taurus a Kiev, segnando un nuovo passo nella politica estera europea. Questa decisione mira a rafforzare la difesa ucraina e a ridefinire la mappa strategica del continente, colmando il vuoto lasciato dagli Stati Uniti.

Friedrich Merz, da poche settimane alla Cancelleria, ha lanciato il suo primo colpo di reni in politica estera: liberare 100 missili da crociera Taurus per l'Ucraina attingendo al lotto di 600 ordini già messi in cantiere per la Bundeswehr. La proposta, resa pubblica il 27 maggio, prova a colmare il vuoto lasciato da Washington e .

Missili Taurus, cos'è l'arma che il cancelliere Merz vuole fornire a Kiev. Precisione, gittata e velocità : le caratteristiche - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si sta preparando a soddisfare la richiesta di missili Taurus, avanzata da tempo dal presidente ucraino Zelensky.

