Merz promette sostegno a Zelensky sulla produzione di missili dura reazione di Mosca Trump | Putin ha 2 settimane per trattare

In un contesto di crescente tensione geopolitica, Merz ha ribadito il sostegno della Germania a Zelensky, incluso un significativo pacchetto di aiuti militari. Mosca risponde con una dura reazione, mentre Trump si prepara ad affrontare la situazione. Con nuove proposte di negoziati a Istanbul, scade il termine di due settimane per Putin. La situazione si evolve rapidamente, con implicazioni per la stabilità europea e oltre.

Mosca propone nuovi negoziati a Istanbul il 2 giugno. Berlino fornirà a Kiev aiuti militari per 5 miliardi di euro.

Ucraina, Merz manda in tilt Mosca: "Nessun limite", "Pericoloso" - Friedrich Merz, cancelliere tedesco, annuncia una svolta storica nella fornitura di armi all'Ucraina, dichiarando che non esistono più limiti alla loro consegna da parte delle potenze occidentali.

Meloni-Merz: niente truppe a Kiev. Stoccata della premier a Macron; Trump-Putin, la telefonata sulla guerra in Ucraina. Le ultime notizie.

Guerra in Ucraina: Zelensky va da Merz, pronti 5 miliardi in aiuti militari - Merz promette nuovi aiuti a Kiev, ma non i missili Taurus. Il Cancelliere annuncia anche che Berlino "farà di tutto" per bloccare il Nord Stream 2.

Merz a Zelensky: "Armi a lungo raggio" - "Aumenteremo il sostegno militare agli ucraini e non ci saranno restrizioni". Così il cancelliere tedesco Merz, che ha ricevuto a Berlino il presidente ucraino Zelensky. "Aiuteremo Kiev a produrre arm ...

Merz vede Zelensky, intesa armi a lungo raggio e stop a Nord-Stream 2 - Berlino, 28 mag. (askanews) - "Parole chiare, conseguenze non chiare". Titola così il sito del settimanale tedesco Der Spiegel, dopo che il cancelliere tedesco ha accolto a Berlino il presidente ucrai ...

