Merz | missili a lungo raggio per Kiev Alta tensione Berlino-Mosca Il Cremlino | così è in guerra E propone nuovi negoziati lunedì

Scopri gli ultimi aggiornamenti sul conflitto tra Russia e Ucraina, con focus sui missili a lungo raggio a Kiev, le tensioni tra Berlino e Mosca, e le novità sui negoziati annunciati per lunedì. Analizziamo come queste dinamiche influenzano la stabilità internazionale e le decisioni dei protagonisti.

Berlino aiuterà Zelensky a produrli, ira del Cremlino: coinvolti nel conflitto. Trump dà 2 settimane a Putin. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Merz: missili a lungo raggio per Kiev. Alta tensione Berlino-Mosca. Il Cremlino: così è in guerra. E propone nuovi negoziati lunedì

Ucraina, Cremlino: "Per la pace processo complesso, serve tempo" | A Berlino: "Con la revoca dei limiti sulle armi, sprofonderà con Kiev" - L'articolo esplora le recenti dichiarazioni del cancelliere tedesco riguardo alla fornitura illimitata di armi all'Ucraina, con un focus sulle ripercussioni per la pace. 🔗continua a leggere

