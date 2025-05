Merz | Germania aiuterà Kiev a produrre armi a lungo raggio

La Germania, attraverso il cancelliere Friedrich Merz, ha annunciato il suo supporto per sviluppare armi a lungo raggio per Kiev, destinate a colpire obiettivi russi. In una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Merz ha sottolineato l'importanza di potenziare la capacità difensiva dell'Ucraina in un contesto di crescente tensione militare nella regione.

Berlino, 28 mag. (askanews) - La Germania aiuterà Kiev a sviluppare nuove armi a lungo raggio in grado di colpire obiettivi russi. Ad annunciarlo è stato il cancelliere tedesco Friedrich Merz - in conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "I nostri ministri della Difesa firmeranno oggi un memorandum d'intesa sull'approvvigionamento di sistemi d'arma a lungo raggio di fabbricazione ucraina, i cosiddetti 'Long-Range Fires'. Non ci saranno limiti di gittata. Ciò consentirà all'Ucraina di difendersi completamente, anche contro obiettivi militari al di fuori del proprio territorio.

