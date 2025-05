Merz | Aiuteremo Kiev anche con lo sviluppo congiunto di armi a lungo raggio | Il Cremlino | Così si ostacola la pace

Nel contesto del conflitto in Ucraina, il cancelliere tedesco Merz annuncia il supporto a Kiev con lo sviluppo di armi a lungo raggio, evidenziando come tali azioni ostacolino il processo di pace. Zelensky condanna l’intenzione russa di distruggere la vita e spinge per sanzioni più severe, mentre Mosca dichiara che i propri interessi nazionali prevalgono, condizionando i colloqui futuri su accordi chiave, tra cui l'allargamento della NATO.

Zelensky: "La Russia vuole distruggere vite, inasprire le sanzioni". Mosca a Trump: "I nostri interessi nazionali sopra ogni altra cosa. Vertice con Zelensky solo dopo gli accordi". Tra le richieste di Putin, lo stop dell'allargamento della Nato a est.

Eliseo, 'incontro Macron, Merz, Tusk, Starmer e Zelensky' - A Tirana si svolge un importante incontro tra Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, Donald Tusk e Voldymyr Zelensky, come reso noto dall'Eliseo. 🔗continua a leggere

