Merz a Zelensky | Armi a lungo raggio

14.30 "Aumenteremo il sostegno militare agli ucraini e non ci sarenno restrizioni". Così il cancelliere tedesco Merz,che ha ricevuto a Berlino il presidente ucraino Zelensky. "Aiuteremo Kiev a produrre armi a lungo raggio". "Continueremo ad aumentare la pressione su Mosca. Lo facciamo anche per aprire la strada ai negoziati.E faremo il possibile perché il gasdotto Nord Stream 2 non sia rimesso in funzione", afferma Merz."La guerra ha cambiato le relazioni tra Germania e Ucraina. Siamo diventati più vicini"...