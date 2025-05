Mereghetti del centrodestra | C’è voglia di cambiare

A Cernusco, il primo turno delle elezioni segna una forte richiesta di cambiamento. Claudio Mereghetti, candidato del centrodestra, si posiziona al secondo posto con il 36,14% dei voti, a breve distanza dalla vicesindaca uscente Paola Colombo. Dopo quasi due decenni di amministrazione omogenea, la cittadinanza sembra pronta a dare una nuova direzione alla sua governance.

"Il primo turno ci consegna un dato chiaro: Cernusco vuole cambiare". Così Claudio Mereghetti, secondo nelle urne con il 36,14% a un solo punto di distanza da Paola Colombo, la vicesindaca uscente in pole position al ballottaggio. "Dopo 18 anni di governo dello stesso colore politico, sempre più lontano dai bisogni reali dei cittadini, si apre una nuova possibilità – dice l’aspirante sindaco del centrodestra più Dimensione Cernusco e Cernusco al Centro –. La nostra coalizione ha ottenuto un risultato importante, più di 6mila voti, costruito giorno dopo giorno, quartiere dopo quartiere, con il lavoro di tantissimi volontari, con la passione dei nostri candidati e con la fiducia di migliaia di cittadini"... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mereghetti del centrodestra: "C’è voglia di cambiare"

Se ne parla anche su altri siti

Mereghetti del centrodestra: "C’è voglia di cambiare" - "Il primo turno ci consegna un dato chiaro: Cernusco vuole cambiare". Così Claudio Mereghetti, secondo nelle urne con ... 🔗Riporta ilgiorno.it

La pagella del Mereghetti: «Passeggeri della notte», voglia di inseguire l’armonia e non il conflitto (voto 7/8) - Perché gli ostacoli non spariscono, e nel film ce ne sono di tanti tipi diversi, ma tutti raccontati con la voglia di superarli ... che arrivano in diretta. Non c’è compassione né pietismo ... 🔗Si legge su corriere.it

Tosi striglia il centrodestra: "C'è voglia di cambiamento" - Mantova, 6 ottobre 2013 - "C'è voglia di cambiamento ... la sua fondazione e la sua candidatura per le primarie del centrodestra. Tutto esaurito nella struttura: ai cinquemila posti già ... 🔗Da ilgiorno.it