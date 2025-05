Mercato San Severino bandito il concorso per il primario di Urologia | Una buona notizia

È stata pubblicata l'attesa avviso pubblico per il concorso al ruolo di Direttore dell'U.O.C. di Urologia e Litotrissia presso l'ospedale “G. Fucito” di Mercato San Severino. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per rafforzare il servizio sanitario locale e garantire prestazioni di alta qualità ai pazienti. Scopriamo insieme i dettagli di questa significativa opportunità.

È stato finalmente pubblicato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore dell’U.O.C. di Urologia e Litotrissia del presidio ospedaliero “G. Fucito” di Mercato San Severino. "Una buona. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Mercato San Severino, bandito il concorso per il primario di Urologia: "Una buona notizia"

Ospedale Fucito: "Finalmente bandito il concorso per il Primario di Urologia" - "La FP CGIL Salerno accoglie con favore la pubblicazione da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico ... 🔗msn.com scrive

