Mercato San Severino aperte le domande per i campi estivi gratuiti

Mercato San Severino offre ai bambini dai 6 ai 10 anni l'opportunità di partecipare a due sessioni gratuite di campi estivi, in programma dal 30 giugno al 4 luglio e dal 7 all'11 luglio. Le famiglie interessate possono presentare le domande di partecipazione dal 9 al 13 giugno, compilando il modulo apposito e allegando la documentazione necessaria.

Due sessioni gratuite di campi estivi per i bambini dai 6 ai 10 anni si svolgeranno a Mercato San Severino dal 30 giugno al 4 luglio e dal 7 all'11 luglio. Le famiglie interessate potranno presentare domanda di partecipazione dal 9 al 13 giugno, utilizzando l'apposito modulo e allegando la.

Mercato San Severino, il Ministro Valditara ospite al teatro comunale - Domani, giovedì 15 maggio, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sarà ospite a Mercato San Severino per un incontro pubblico dedicato alle riforme del sistema scolastico nazionale. 🔗continua a leggere

