Mercato Napoli patto tra Conte e De Laurentiis | pronto un altro colpo

Il Napoli, dopo una stagione trionfale sotto la guida di Antonio Conte, si prepara a un nuovo colpo di mercato. Con il mister che ha richieste precise, il presidente De Laurentiis è determinato a accontentarlo per garantirne la permanenza. Un patto strategico tra i due potrebbe portare a ulteriori rinforzi, intensificando le ambizioni del club in un'annata che sà di riscatto dopo le delusioni precedenti.

Le richieste del mister sono precise, e il presidente vuole accontentarlo per convincerlo a restare: pronto un altro super colpo È stata un’annata da favola per il Napoli di Antonio Conte: un trionfo che sa di rivincita dopo il disastro della stagione precedente, chiusa con un desolante decimo posto. In pochi avrebbero scommesso su un titolo dopo un’estate di cambiamenti, una rosa corta e una serie infinita di infortuni. Eppure, con una determinazione feroce e una guida tecnica di ferro, gli azzurri sono tornati sul tetto d’Italia. Ma il calcio non dorme mai, e mentre il popolo partenopeo celebra, il club sta già costruendo il futuro... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, patto tra Conte e De Laurentiis: pronto un altro colpo

